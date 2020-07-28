2020-07-28T10:39:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране составило 823 515
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусомВ России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российском регионе, из заболевших 30 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на вторник, 28 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 823 515 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве – 674 заболевших, Свердловской области – 209 и в Ханты-Мансийском Автономном округе - 187

За сутки число выздоровевших вновь превысило количество заболевших и составило 8 888 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 612 217 пациентов.

Также зарегистрировано 150 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 13 504 человек.

Как писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее предупредил об усилении пандемии и указал на то, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось. Всего в мире, по данным американского университет Джонса Хопкинса, число инфицированных превысило отметку в 16,3 миллиона. Число умерших в мире уже более 650 тысяч человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «Золотого века»
Вирусолог оценил риски для туристов в Турции
В России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусом
Цены на билеты в Турцию подорожали на 40 процентов
В России появился новый способ мошенничества с криптовалютой
ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее время
В России хотят изменить правила работы по совместительству
Дегтярев заявил, что до общения с хабаровчанами подписал стопку бумаг высотой в один метр
Благодаря пандемии россияне получат возможность хорошо зарабатывать
Деньги коррупционеров предложили передать в Пенсионный Фонд
Вьетнам закрыл сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса
КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса
Украина выразила протест из-за парада ВМФ России в Севастополе