Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «Золотого века»

28 Июль 2020 2020-07-28T10:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам скорую победу над пандемией и наступление «золотого века».

В своем заявлении в Twitter американский лидер обрушился с критикой на участников протестов в стране и назвал поддельными СМИ, которые «пытаются изобразить "протестующих" в Портленде и Сиэтле как просто прогуливающихся замечательных, милых и невинных людей». По словам главы Белого дома, все демонстранты «больные и невменяемые анархисты и агитаторы».

Трамп также считает, что сейчас «замечательные» правоохранительные органы легко контролируют протестующих, но они «уничтожили бы американские города», а в случае прихода к власти «сонного» Джо Байдена, которого американский лидер назвал «марионеткой левых», ситуация станет еще хуже – «рынки рухнут, а города сгорят, страна пострадает как никогда».

«Мы скоро победим вирус и перейдем к Золотому Веку - лучше, чем когда-либо прежде!», - пообещал президент американцам.

Напомним, в США акции протеста, которые уже давно превратились в беспорядки, не утихают после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сиэтле, штат Вашингтон, и Портленде, штат Орегон, где участники акций атаковали полицейские участки, а в ходе перестрелок ранены больше 10 человек. По словам Трампа, криминальная ситуация там «хуже, чем в Афганистане».

ИСТОЧНИК KP.RU