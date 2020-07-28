2020-07-28T10:57:00+03:00
В мире

Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «Золотого века»

Американский лидер обвинил СМИ США в необъективном освещении темы протестов в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «золотого века»Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «золотого века»Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал американцам скорую победу над пандемией и наступление «золотого века».

В своем заявлении в Twitter американский лидер обрушился с критикой на участников протестов в стране и назвал поддельными СМИ, которые «пытаются изобразить "протестующих" в Портленде и Сиэтле как просто прогуливающихся замечательных, милых и невинных людей». По словам главы Белого дома, все демонстранты «больные и невменяемые анархисты и агитаторы».

Трамп также считает, что сейчас «замечательные» правоохранительные органы легко контролируют протестующих, но они «уничтожили бы американские города», а в случае прихода к власти «сонного» Джо Байдена, которого американский лидер назвал «марионеткой левых», ситуация станет еще хуже – «рынки рухнут, а города сгорят, страна пострадает как никогда».

«Мы скоро победим вирус и перейдем к Золотому Веку - лучше, чем когда-либо прежде!», - пообещал президент американцам.

Напомним, в США акции протеста, которые уже давно превратились в беспорядки, не утихают после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сиэтле, штат Вашингтон, и Портленде, штат Орегон, где участники акций атаковали полицейские участки, а в ходе перестрелок ранены больше 10 человек. По словам Трампа, криминальная ситуация там «хуже, чем в Афганистане».

ИСТОЧНИК KP.RU

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