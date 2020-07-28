Пекин начал строительство участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»
Трубопровод соединит уезд Юнцин и город Шанхай
Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут», который является продолжением трубопровода «Сила Сибири», и должен соединить уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции китайского Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай.
ИСТОЧНИК KP.RU