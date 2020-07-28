2020-07-28T11:14:09+03:00
Экономика

Пекин начал строительство участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»

Трубопровод соединит уезд Юнцин и город Шанхай
Поделиться:
Комментарии: comments5
Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут», который является продолжением трубопровода «Сила Сибири», и должен соединить уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции китайского Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24