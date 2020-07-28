Названы регионы, где жители чаще всего сталкиваются с киберпреступностью

28 Июль 2020 2020-07-28T11:18:52+03:00

Названы регионы, в которых население чаще всего сталкивается с киберпреступностью Фото: Shutterstock

Часть россиян признались, что из-за страха перед сетевыми мошенниками даже отказываются от использования интернета

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Среди россиян, которые не пользуются интернетом, 75% не имеют доступа к сети. Еще 34% отмечают, что не имеют необходимых навыков. Также распространенной причиной стала нехватка средств для оплаты тарифа.

Также часть россиян призналась, что не пользуется интернетом, поскольку боится киберпреступности.

Президент аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что эти страхи не напрасны. В последнее время пользователи все чаще сталкиваются с преступностью в сети.

«Опасения значительной части населения столкнуться со взломом компьютера, кражей персональных данных или денег понятны и во многом оправданны. Статистика показывает рекордный рост числа киберпреступлений - на 90 процентов за первое полугодие 2020 года и свыше 200 процентов в прошлом году. На продажу то и дело выставляются базы персональных данных», - цитирует эксперта «Российская газета».

Отметим, что в 2019 году в Липецкой области с кибератаками в том или ином виде (вирусы, взломы, спам, хищение денег и личных данных) столкнулись 89,7% жителей, в Чечне – 57,6% жителей, в Северной Осетии – 55,9%, в Москве 45,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что кибермошенники, как правило, пользуются доверчивостью и некомпетентностью граждан. Это позволяет преступникам похищать денежные средства пользователей, из-за чего банковский сектор в этом отношении считается уязвимым, передает сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU