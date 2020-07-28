"Если кого обидел своей манерой говорить": Михаил Дегтярёв извинился перед хабаровчанами

28 Июль 2020 2020-07-28T11:21:58+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил в интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову о своём желании извиниться перед хабаровчанами и чиновниками в регионе.

- Я, вообще, перед всеми извиняюсь, заранее, - перед жителями Хабаровского края, если кого обидел - своей манерой говорить, своими подходами. Извиняюсь перед чиновниками правительства Хабаровского края, которые не могут выдержать темп, который я взял. Перед всеми извиняюсь, - сказал Дегтярёв

Кроме того, в интервью генеральному продюсеру RTVI Сергею Шнурову, прилетевшему накануне в Хабаровский край, Дегтярёв извинился перед хабаровчанами за шутку о жирных голубях.

На видео с пешей прогулки по пути в администрацию Хабаровского края в свой первый рабочий день Дегтярёв заявил, что хабаровские голуби "самые жирные и счастливые в России".

- Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями, - пояснил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU