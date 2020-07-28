2020-07-28T11:36:59+03:00
Происшествия

СК объявил владельца "Корчмы Тарас Бульба" в федеральный розыск

Юрия Белойвана обвиняют в сокрытии налогов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыскВ Москве собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыскФото: Личная страница Вконтакте
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Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов, сказано в заявлении на сайте Следственного комитета.

Отмечается также, что Белойван проигнорировал несколько вызовов на допрос к следователю. Теперь бизнесмена могут объявить и в международный розыск.

Напомним, Юрия Беловайна подозревают в сокрытии 57 миллионов рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в феврале 2019 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей.

По данным следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван поручил администрации восьми своих ресторанов не проводить заказы через кассу и отказаться от приёма к оплате банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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