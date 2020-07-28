СК объявил владельца "Корчмы Тарас Бульба" в федеральный розыск
Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов, сказано в заявлении на сайте Следственного комитета.
Отмечается также, что Белойван проигнорировал несколько вызовов на допрос к следователю. Теперь бизнесмена могут объявить и в международный розыск.
Напомним, Юрия Беловайна подозревают в сокрытии 57 миллионов рублей.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в феврале 2019 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей.
По данным следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван поручил администрации восьми своих ресторанов не проводить заказы через кассу и отказаться от приёма к оплате банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU