СК объявил владельца "Корчмы Тарас Бульба" в федеральный розыск

28 Июль 2020 2020-07-28T11:36:59+03:00

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Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов, сказано в заявлении на сайте Следственного комитета.

Отмечается также, что Белойван проигнорировал несколько вызовов на допрос к следователю. Теперь бизнесмена могут объявить и в международный розыск.

Напомним, Юрия Беловайна подозревают в сокрытии 57 миллионов рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в феврале 2019 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей.

По данным следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван поручил администрации восьми своих ресторанов не проводить заказы через кассу и отказаться от приёма к оплате банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU