В России 17 организаций создают 26 вакцин от коронавируса
Центр "Вектор" разрабатывает препарат на шести разных технологических платформах
Анна Попова рассказала о разрабатываемых в России вакцинах от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Один из препаратов прошёл клинические клинические испытания на добровольцах. Новосибирский центр вирусологии "Вектор" разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах, сказано в презентации Поповой на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".
ИСТОЧНИК KP.RU