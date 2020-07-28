Крупные российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов

28 Июль 2020 2020-07-28T12:09:45+03:00

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Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. В июне клиенты семи из 11 российских крупных банков сняли со своих счетов более 600 миллионов долларов валютных вкладов.

Как передает передаёт РБК со ссылкой на отчётность кредитных организаций на 1 июля, вкладчики забрали со своих валютных депозитов 602,4 миллионы долларов, что почти на 100 миллионов больше, чем отток из семи системно значимых банков в мае этого года.

По оценке аналитика БКФ Максима Осадчего, больше всего потеряли ВТБ, клиенты которого сняли со счетов 470,9 миллионов долларов, следом идут Райффайзенбанк и Альфа-банк, где с депозитов забрали 55,9 и 49,1 миллиона долларов, соответственно

По данным Центробанка, объем валютных сбережений россиян на 1 июля составил 89,56 миллиона долларов, однако рост происходил за счёт увеличения средств на текущих и карточных счетах.

Напомним, в прошлом году было накоплено 8,6 миллиарда долларов, а сняли уже 8,3 миллиарда долларов. В текущем году самый большой отток средств с валютных зафиксирован в марте, когда с депозитов сняли пять миллиардов долларов из-за обвала рубля и спада на рынке финансов. Согласно одному из опросов «Росгосстрах банк» и НАФИ, треть россиян заберет банковские вклады при минимальных ставках

ИСТОЧНИК KP.RU