YouTube заблокировал канал Царьград ТВ
Представители телеканала "Царьград" сообщили, что администрация Youtube заблокировала канал СМИ в Youtube и отключила Google-аккаунт без возможности восстановить его, объяснив это решение "нарушением экспортного законодательства".
В Царьграде произошедшее назвали "полной неожиданностью" и отметили, что канал не получал страйков и предупреждений о возможной блокировке.
Также был заблокирован YouTube-канал организации "Двуглавыи Орёл", председателем которой является основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.
- Очевидно, что все эти деи ствия направлены против одного человека. Нанесён политическии удар персонально по Малофееву. <...> Связываем произошедшее с общественно-политическои деятельностью Константина Малофеева, - сообщили в пресс-службе Константина Малофеева.
Позже стало известно, что "Царьград" подаёт в суд на YouTube из-за блокировки канала.
- С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде, - заявила редактор телеканала Дарья Токарева.
Телеканал также готовит официальное обращение к администрации YouTube с требованием о восстановлении канала.
ИСТОЧНИК KP.RU