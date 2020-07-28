2020-07-28T12:22:16+03:00
В мире

Мультфильм «Маша и Медведь» попал в пятерку любимых брендов мира

В 2019 году проекту исполнилось 10 лет
Анастасия РЫШКОВА
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Мультфильм стал обладателем пяти бриллиантовых «кнопок» YouTubeМультфильм стал обладателем пяти бриллиантовых «кнопок» YouTube
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В пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире вошел российский мультфильм "Маша и Медведь".

Весной 2020 года агентство Kidz Global провело исследование, в котором приняло участие более чем 60 тысяч респондентов из 43 стран мира.

"Международное исследовательское агентство Kidz Global представило результаты исследования самых любимых развлекательных брендов в разных регионах мира, в топ-5 которых среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord, "Маша и Медведь", - сказали в компании.

"Маша и Медведь" занял место в пятерке лидеров для аудитории до 6 лет в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

Стоит напомнить, что в 2019 году мультсериалу исполнилось уже 10 лет. Мультфильм транслируется на 39 языках. Он удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" - наград YouTube.

Ранее компания Animaccord объявила, что 30 июля состоится премьера пятого сезона проекта любимого всеми мультфильма «Маша и Медведь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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