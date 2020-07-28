Психолог назвала признаки готовности ребенка к первому классу

28 Июль 2020 2020-07-28T12:19:03+03:00

Будущим первоклашкам надо быть готовыми не только физически, но и психологически

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1 сентября за парты впервые сядут более 1,5 миллиона ребят со всей России. Как определить готовность ребенка к школе, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Анастасия Кузнецова.

Эксперты отмечают, что в первую очередь, ребенок должен быть готов к занятиям физически. Ему должно быть не меньше шести с половиной лет, он должен уметь элементарно обслуживать себя, и контролировать свои физиологические потребности.

Также будущий первоклассник должен быть готов к школе психологически. У него должны быть достаточно развиты память, внимание, мышление, воображение и речь.

«Для оценки психологической готовности в Сети существует огромное количество экспресс-тестов, которые родители могут использовать самостоятельно. Такой мини-скрининг поможет папам и мамам сориентироваться, над чем еще "поработать" с будущим первоклашкой», - цитирует Кузнецову «Российская газета».

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, каким будет новый учебный год на фоне пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время делается все, чтобы 1 сентября в школах прошли традиционные линейки, при этом обязательно будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU