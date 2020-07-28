МИД РФ ответил на претензии Пентагона к ледоколу «Иван Папанин»

28 Июль 2020 2020-07-28T12:28:17+03:00

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Новый российский ледокол «Иван Папанин» не является классическим ледоколом, а представляет «многофункциональный» военный корабль, потому установка на нем вооружений не должна вызывать какие-либо вопросы. Так посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов прокомментировал претензии Пентагона

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго назвал «Иван Папанин» наступательным вооружением, поскольку новый ледокол может нести крылатые ракеты «Калибр», и подчеркнул, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.

«То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования «Калибр», – приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Ранее Корчунов прокомментировал заявление Фогго об опасности новых российских баз на арктических островах и размещение там российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». По словам дипломата, ЗРК являются логичным шагом, который нужен исключительно в целях обороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU