2020-07-28T12:45:33+03:00
Общество

Прокуратуре могут снова разрешить возбуждать уголовные дела

В Госдуме рассказали о поправках в закон «О прокуратуре»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прокуратуре могут снова разрешить возбуждать уголовные дела. Фото: Михаил Почуев/ТАССПрокуратуре могут снова разрешить возбуждать уголовные дела. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Прокуратура вновь может получить возможность возбуждать уголовные дела. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отметив, что это может произойти с высокой долей вероятности после внесения соответствующий поправки внесут в закон «О прокуратуре».

На данный момент прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а также порекомендовать прекратить преследование, но инициировать уголовный процесс они не в праве.

«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было. Скорее всего, в законе "О прокуратуре" это буде», - передаёт ТАСС слова депутата в ходе заседания совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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