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Названы следующие страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Стало известно, в какие ещё два государства россияне смогут летать на следующем этапе возобновления международных перелётов
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полёты в Южную Корею и на Мальдивы, сообщил источник ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство транспорта Южной Кореи планирует возобновить авиарейсы в Россию с 1 августа.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа в стране начнётся поэтапное возобновление международного авиасообщения. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.