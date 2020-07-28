Названы следующие страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полёты в Южную Корею и на Мальдивы, сообщил источник ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство транспорта Южной Кореи планирует возобновить авиарейсы в Россию с 1 августа.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа в стране начнётся поэтапное возобновление международного авиасообщения. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.