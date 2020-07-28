Эксперты посоветовали, как защититься от мошенников при сделках с недвижимостью

Эксперты посоветовали, как защититься от мошенников во время сделок с недвижимостью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Преступления с недвижимостью стали большой проблемой, мошенники регулярно придумывают новые схемы, чтобы оставить людей без жилья и средств на покупку недвижимости.

В МВД отмечают, что преступники научились использовать электронную цифровую подпись, чтобы присвоить чужую квартиру. Не спасает людей и способ регистрации через МФЦ.

Например, в Липецке аферисты продали жилье умершей пенсионерки. На регистрацию сделки пришла женщина, похожая на покойную, и продала квартиру подставному покупателю. А новый владелец уже продает квадратные метры на законных основаниях.

Специалисты напоминают, что защитить себя от мошенников можно только одним способом – это обратиться к нотариусу для совершения сделки. Тогда договор будет безопасен с правовой точки зрения.

- В банке оценивают платежеспособность клиента, МФЦ выступает почтальоном, риелтор отвечает за подбор недвижимости. Только нотариус, удостоверяющий сделку, гарантирует ее безопасность, - заключает юрисконсульт риелторского агентства «Качанова и партнеры» Елена Фокина.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) напомнили, что только нотариус проводит экспертизу недвижимости. То есть, поднимает всю историю перехода права собственности на тот или иной объект.

- Проверяет наличие ограничений, удостоверяется, что не ущемлены интересы третьих лиц, которые должны учитываться при сделке.

Обязательно делается запрос в ЕГРН на предмет дееспособности собственника недвижимости, - пояснили «Известиям» в ФНП.

Не менее важно знать, с кем имеешь дело. То есть, покупать объект у знакомых куда безопаснее, чем у посторонних людей.

Набирает популярность титульное страхование при совершении сделки — это обеспечивает защиту «от уже произошедших событий, которые не были известны на момент заключения сделки». Если оказывается, что был акт мошенничества, то человеку вернут стоимость объекта.