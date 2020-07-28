Список праздничных дней в 2020 году не изменится

28 Июль 2020 2020-07-28T13:38:57+03:00

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В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что не планируют менять список выходных праздничных дней в текущем году. При этом в ведомстве отмечают, что проект переноса выходных дней в 2021 году находится в стадии разработки и утверждения.

"Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется. Нормативный правовой акт правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления соответствующего календарного года", - подчеркнули специалисты. .

В ведомстве добавили, что проект будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений после проведения общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти, сообщает ТАСС.

Список праздничных дней в 2020 году не изменился. Фото: КP.ru

ИСТОЧНИК KP.RU