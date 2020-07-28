2020-07-28T13:24:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Эксперты обратили внимание на быстрое распространение инфекции в некоторых странах, находящихся на разных широтах
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтвержденияВ ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтвержденияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врачи пока не могут подтвердить, что коронавирус - это сезонное заболевание. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

- Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса, - сообщила она в ходе брифинга в Женеве.

Харрис обратила внимание на то, что коронавирус одинаково быстро распространяется в странах, находящихся в разных широтах и проходящих через разные сезоны - как в Северном, так и Южном полушарии.

Эксперт также сравнила коронавирус с гриппом, который в отличие от COVID-19, точно является сезонным заболеванием.

- Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. <...> Примечательно, что на данный момент мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но не наблюдаем высокого уровня заболеваемости гриппом, - заявила Харрис, отметив, что, вероятно, вспышка гриппа в Южном полушарии наступит немного позднее.

В ВОЗ сильно обеспокоены тем, что всплеск заболеваемости гриппом может совпасть с интенсивным распространением коронавируса. Поэтому медики призывают людей по возможности вакцинироваться от гриппа.

Что касается коронавируса, то, по словам Харрис, второй волны заболеваемости не будет. Ожидается "одна большая волна", которая будет то увеличиваться, то снова снижаться.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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