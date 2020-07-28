Иран отработал атаку на американский авианосец

28 Июль 2020 2020-07-28T13:57:12+03:00

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В ходе военных учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива Иран отработали атаку на американский авианосец, а также меры по захвату судна при помощи катеров и вертолетов.

Как сообщает агентство Tasnim, во вторник, 28 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) провели учения в южной части Ирана под кодовым названием «Великий пророк – 14». К участию в маневрах были привлечены иранские военно-морские и аэрокосмические силы. При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные первого военного спутника Ирана «Нур», который был выведен на орбиту в апреле этого года.

Иран на учениях в Персидском заливе отработал атаку на американский авианосец.

Напомним, на прошлой неделе пилоты иранского самолета рейса Тегеран – Бейрут были вынуждены экстренно посадить воздушное судно из-за опасного маневра нескольких истребителей. Позже Вашингтон признали, что истребители были американские. По их заявления, американские военные всего лишь планировали сопроводить самолет Ирана в воздушном пространстве Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU