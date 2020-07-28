У экс-сенатора Арашукова изъяли имущество на 1,5 миллиарда рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T13:29:36+03:00

Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-сенатора Арашукова в пользу государства имущество почти на 1,5 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала изъять имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи в пользу государства.

Сумма, в которую оценили изъятое имущество, составила 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, 30 января Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатора обвинили в двух заказных убийствах по политическим мотивам. Следствие считает, что Арашуков организовал в 2010 году убийство лидера молодёжного движения, который отказался помочь в борьбе за пост премьер-министра Карачаево-Черкесии. Затем Арашуков поручил убить одного из соперников на эту должность.

Его отца, Рауля Арашукова, задержали в тот же день. Арашукова-старшего, советника генерального директора "Межрегионгаза" обвиняют в создании преступного сообщества с участием сына-сенатора. Участники группировки с помощью преступных схем похищали газ у "Газпрома", списывая недостачу то на транспортные потери, то на абонентов, которых не существовало. В мошеннической схеме также был предусмотрен срыв пломб с газовых счётчиков и аннулирование их показателей. Арашуковы, по версии следствия, похитили газ примерно на 32 миллиарда рублей.

Фиктивное трудоустройство в компанию мамы и сестры сенатора Арашукова обошлось "Газпрому" в ещё 770 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU