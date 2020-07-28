2020-07-28T14:06:30+03:00
Общество

Россия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщения

Следующими странами, с которыми возобновится авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы
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Россия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщенияРоссия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщенияФото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшие недели Россия расширит список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение. Об этом заявили в МИД РФ

Напомним, накануне Россия объявила, что 1 августа за границу отправятся первые самолеты после введения ограничений в связи с коронавирусом. На первом этапе авиасообщение возобновят с тремя странами: Великобритания, Турция и Танзания, а международные рейсы отправятся из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга. Глава Минтранса Евгений Дитрих также сообщил, что еще 30 переговоры продолжаются.

Как писал сайт kp.ru, на следующем этапе Россия может возобновить авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами. Однако Евросоюз скорее всего не откроет границы с Россией как минимум до середины августа,

ИСТОЧНИК KP.RU

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