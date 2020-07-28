2020-07-28T14:23:07+03:00
В мире

Трамп обвинил американские СМИ в героизации погромщиков

Об этом президент США написал в своем Твиттере
Алексей ОСИПОВ
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил в своем Твиттер-аккаунте американские СМИ, большинство из которых представляют в своих материалах погромщиков в Сиэтле и Портленде как «замечательных, милых и невинных людей, которые просто прогуливаются». По мнению Трампа, СМИ зачастую пытаются представить протестующих героями.

Президент дал свою оценку погромщикам: «Они больные, невменяемые анархисты и агитаторы».

В Сиэтле и Портленде не прекращаются акции протеста, начавшиеся в США после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Размах вышедших из-под контроля городских властей протестов сопровождается нападениями на полицейских, поджогами и погромами.

Происходящее в Сиэтле полиция квалифицировала как мятеж. В Портленде агенты ФБР приступили к расследованию причин беспорядков и выявлению их участников. Были задержаны десятки человек. Многие из них во время протестов закидывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова".

В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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