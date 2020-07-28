Австралийка обнаружила странных морских существ на берегу океана

28 Июль 2020 2020-07-28T14:56:08+03:00

Чтобы узнать подробнее о своей находке, жительница города Манджера обратилась за комментарием к морскому биологу

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В городе Манджера штата Западная Австралия нашли на берегу океана необычных существ. Они были похожи на сцепленные между собой гроздья яиц.

Одно из морских существ имело темно-красный цвет. Некоторые пользователи сети предположили, что это может быть плацента дельфина или яйца кого-то из морских обитателей.

Женщина обратилась со странной находкой к морскому биологу из Университета Маккуори Кулуму Брауну, который дал комментарий.

Оказалось, что это странствующий морской анемон, также известный как плавающий анемон или Phlyctenactis tuberculosa, который живет в основном на морском дне. Его также встречали у побережья Западной Австралии, Нового Южного Уэльса, Виктории, Тасмании и Новой Зеландии. Он иногда прикрепляется к водорослям или камням, но перемещается свободно.

«Он может ползти по дну или дрейфовать по течению», - отмечает австралийский музей на своем веб-сайте. В течение дня щупальца обычно разрушаются, но ночью анемон перемещается к кончикам растений для питания. По сравнению с другими анемонами, плавающий анемон - довольно ловкий хищник», - заключил эксперт.

Странствующего морского анемона прибило к берегу в следствии сильного шторма, который недавно прошел в этой местности, сообщил портал Yahoo News.

ИСТОЧНИК KP.RU