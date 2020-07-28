Австралийка обнаружила странных морских существ на берегу океана
В городе Манджера штата Западная Австралия нашли на берегу океана необычных существ. Они были похожи на сцепленные между собой гроздья яиц.
Одно из морских существ имело темно-красный цвет. Некоторые пользователи сети предположили, что это может быть плацента дельфина или яйца кого-то из морских обитателей.
Женщина обратилась со странной находкой к морскому биологу из Университета Маккуори Кулуму Брауну, который дал комментарий.
Оказалось, что это странствующий морской анемон, также известный как плавающий анемон или Phlyctenactis tuberculosa, который живет в основном на морском дне. Его также встречали у побережья Западной Австралии, Нового Южного Уэльса, Виктории, Тасмании и Новой Зеландии. Он иногда прикрепляется к водорослям или камням, но перемещается свободно.
«Он может ползти по дну или дрейфовать по течению», - отмечает австралийский музей на своем веб-сайте. В течение дня щупальца обычно разрушаются, но ночью анемон перемещается к кончикам растений для питания. По сравнению с другими анемонами, плавающий анемон - довольно ловкий хищник», - заключил эксперт.
Странствующего морского анемона прибило к берегу в следствии сильного шторма, который недавно прошел в этой местности, сообщил портал Yahoo News.
ИСТОЧНИК KP.RU