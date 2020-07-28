В Кремле ожидают, что Михаил Дегтярев проявит заботу о жителях Хабаровского края

28 Июль 2020 2020-07-28T14:30:27+03:00

Дмитрий Песков отметил, что на данный момент врио губернатора находится в процессе активного общения с хабаровчанами

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Кремль рассчитывает, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проявит заботу о хабаровчанах, а также о судьбе региона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,

«Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу о жителях края, о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем», - заявил представитель Кремля, отметив, что на данный момент врио главы региона находится «в процессе активного общения» с жителями Хабаровского края.

Напомним, 20 июля, президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Экс-глава региона арестовали по делу об организации убийств бизнесменов. Глава государства предложил возглавить край Михаилу Дегтяреву, который прибыл в Хабаровск на следующий день и взял месяц на оценку обстановки.

В интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову Дегтярев рассказал своём желании извиниться перед хабаровчанами и чиновниками в регионе, которые «не могут выдержать темп» работы нового главы региона. По его словам, он разобрал стопку бумаг высотой в один метр, скопившуюся за десять дней отсутствия главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU