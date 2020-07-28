2020-07-28T14:34:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу

В ведомстве сообщили, что тест на иммунитет стал очень востребован
Ася КУЗНЕЦОВА
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Антитела к коронавирусу выявлены у 20-25% обследованных россиянАнтитела к коронавирусу выявлены у 20-25% обследованных россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России антитела к коронавирусу выявлены у 20-25% обследованных пациентов, сообщается в заявлении Роспотребнадзора для портала стопкоронавирус.рф. Оно опубликовано в Telegram-канале оперштаба.

- Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов, - сказано в сообщении.

Специалисты уточнили, что пока нет точной информации о сохранении иммунитета к заражению при имеющихся антителах.

Также в сообщении отмечается, что для проведения теста необходимо проверить лицензию выбранной лаборатории, информацию о производителе теста и метод, которым проводится тестирование.

- Внимательно прочитайте описание теста. Информацию об используемом методе и производителе тест-систем можно также получить на сайте – это необходимо знать для оценки титра антител в динамике, - подчеркнули специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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