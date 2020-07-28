Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

28 Июль 2020 2020-07-28T14:41:47+03:00

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Второй президент Украины Леонид Кучма сообщил о прекращении работы в контактной группе по урегулированию на востоке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил политика за работу.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», - приводит «Интерфакс» заявления главы незалежной

Экс-президент, в свою очередь, отметил, что за последние время работа контактной группы значительно продвинулась.

Напомним, 22 июля, полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что после почти пяти месяцев «сопротивления» Киев нашел в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые начали действовать с 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU