Центробанк назвал сроки восстановления российской эконоомики

28 Июль 2020 2020-07-28T14:57:44+03:00

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Российская экономика сможет восстановиться к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

- Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года, - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей".

Она также добавила, что дальнейшее развитие экономики будет зависеть от структурных сдвигов, вызванных кризисом. Речь идет о цифровизации, удаленном режиме работы и так далее.

- Эти структурные сдвиги повлияют в том числе и на потенциальные темпы роста, и конечно, хотелось бы, чтобы среднесрочный и долгосрочный эффект был положительным, чтобы мы воспользовались этим стрессом как возможностью для того, чтобы ускорить экономическое развитие, - подчеркнула Юдаева.

Ранее ЦБ обновил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году. Аналитики полагают, что ВВП понизится на 4,5-5,5%, а не на 4-6%, как ожидалось ранее. Кроме этого, регулятор повысил прогноз по средней цене на нефть Urals на 2020 - с $27 до $38 за баррель. Затем, в 2022 году стоимость сырья должна повысится до $45 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU