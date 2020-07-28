2020-07-28T15:08:39+03:00
Экономика

Первая российская компания получила лицензию на создание 5G сети

Её первыми пользователями станут крупные предприятия и бизнес
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лицензия позволяет разворачивать инфраструктуру связи в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020Лицензия позволяет разворачивать инфраструктуру связи в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России первая компания получила лицензию на создание сети 5G. Ей стала "Мобильные ТелеСистемы", владеющая брендом МТС.

Корпорация получила разрешение оказывать свои услуги в формате связи пятого поколения и уже в ближайшее время планирует представить свои решения для промышленных предприятий. Сейчас МТС тестирует методы применения 5G в выделенном диапазоне для промышленности, сельского хозяйства, медицины, ретейла и логистики.

Документ рассчитан на период до 16 июля 2025 года и охватывает 83 из 85 российских регионов.

- Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве, - рассказал ТАСС президент МТС Алексей Корня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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