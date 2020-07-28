В Латвии высказались за назначение Россией постпреда при НАТО

28 Июль 2020 2020-07-28T15:20:30+03:00

Между Россией и НАТО есть разногласия по вопросу проведения учений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Латвии высказались за назначение Россией постоянного представителя при НАТО. Это поможет наладить каналы связи, так как существующих недостаточно. Об этом заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

- Я думаю, когда постпред будет назначен, руководство Альянса его примет. Мяч на стороне России, - отметил в беседе с NEWS.ru дипломат.

Он уверен, что представитель при НАТО сможет наладить взаимодействие с коллегами в Брюсселе.

- Сейчас командир объединённых войск НАТО имеет прямой контакт и время от времени встречается с начальником Генштаба России. Это хорошо, так как помогает избегать сюрпризов. Но я лично думаю, что этого мало и было бы полезно, если бы Россия направила своего постпреда в НАТО, — сказал Риекстиньш.

Дипломат подчеркнул, что между Россией и НАТО есть разногласия по вопросу проведения учений. НАТО заранее информирует о своих планах, а «не видит встречной прозрачности».

- Мы не декларировали Россию как непосредственную военную угрозу, но видим некоторые риски, связанные с проводимой Россией политикой, - заключил дипломат.

Речь идет об Украине, позиции по Крыму и ряде «незапланированных масштабных учениях вблизи наших рубежей».

-И мы, и НАТО в целом призывали Россию к более прозрачной политике в отношении учений, — заключил Риекстиньш.

ИСТОЧНИК KP.RU