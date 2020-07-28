2020-07-28T15:23:58+03:00
В мире

В Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными полами

Израильское управление древностей сообщило, что место раскопок лично посетил глава греко-католической церкви в Израиле и «был вдохновлен древними руинами»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными поламиВ Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными поламиФото: REUTERS
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При раскопках в черкесской деревне Кфар-Кама в Израиле недалеко от горы Фавор археологи обнаружили Христианскую церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами. Как сообщает израильское управление древностей, церковь скорее всего была частью монастыря.

Находка была сделана в ходе приготовления к работам перед строительством детской площадки в Кфар-Кама. В подготовительных раскопках принимали участие Управление древностей Израиля в сотрудничестве с Академическим колледжем Кинерет при поддержке местных волонтеров.

Отмечается, что место раскопок лично посетил глава греко-католической церкви в Израиле и «был вдохновлен древними руинами».

«Неф и проходы были вымощены мозаикой, которая частично сохранилась. Их красочное оформление отличается геометрическими узорами, а также синими, черными и красными цветочными орнаментами. Особой находкой стал маленький реликварий, каменный ящик, служивший хранилищем для священных реликвий», - рассказывает руководитель раскопок Нурит Фейг.

Археолог рассказал, что церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, а также притвор и центральный зал. Особенностью он назвал наличие трех апсид, то есть молитвенных ниш, в то время как большинство церквей имели лишь одну.

Напомним, в начале месяца во Франции нашли таинственный свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет. Открытие было сделано на месте, где находится одна из древнейших в стране раннехристианских церквей Сен-Пьер, рядом с которой ранее был найден некрополь

ИСТОЧНИК KP.RU

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