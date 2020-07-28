2020-07-28T15:48:00+03:00
Политика

«Гонял вандалов» и травмировался: Кличко рассказал, как провел выходные

Политик заявил о появлении новой «опции для нерадивых» политиков - «накостылять»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 28 июля, мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях. Политик объяснил, что у него выдались «активные».

«Сегодня пришел на заседание Киевсовета вот так. Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Прошлая суббота выдалась активной», - рассказал градоначальник на своей странице в Facebook.

По его словам, сначала играл он с сыновьями в футбол, а поздно вечером ему пришлось «гонять вандалов, которые расписывали стены и дома в центре города». В итоге «старая спортивная травма напомнила о себе», и Кличко снова надорвал ахиллово сухожилие. «Но ничего, мне не привыкать», - отметил он.

Кличко также обратил внимание, на некоторых «представителей власти» власти, которые обрадуются, что он не сможет нормально ходить, однако мэр заявил о появлении новой «опции для нерадивых» политиков - «накостылять»

«И может, безответственные чиновники радуются, что временно «волшебные пендели» не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых – «накостылять»», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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