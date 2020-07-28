2020-07-28T15:45:22+03:00
Спорт

Коронавирус у Мариано Диаса: футболиста "Реала" не стали госпитализировать

Из-за коронавируса Мариано Диас не выйдет на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Анастасия РЫШКОВА
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Мариано Диас заразился коронавирусомМариано Диас заразился коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У форварда мадридского "Реала" Мариано Диаса выявлен коронавирус. Он сдал тест и по результатам анализа он оказался положительным. Об этом сообщил сайт футбольного клуба.

Пресс-служба «Реала» сообщила, что Диас хорошо себя чувствует. Футболист соблюдает все санитарно-гигиенические нормы приписанные врачами и в данный момент находится у себя дома.

В связи с карантином, который придется соблюдать спортсмену, он не выйдет на поле в составе «Реала» 7 августа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который пройдет в Англии.

Напомним, 26-летний Мариано Диас провел в составе команды 7 матчей в сезоне-2019/20 и забил один гол.

Мариано Диас доминиканский футболист, играющий в составе «Реал Мадрид» под номером семь. Ранее играл за французский «Леон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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