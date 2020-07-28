Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

28 Июль 2020 2020-07-28T16:04:27+03:00

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В ходе торгов на Московской биржи в понедельник, 27 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта достигла отметки в 85 рублей впервые со 2 апреля. Таким образом за месяц евро прибавил в цене больше 7 рублей.

По состоянию на 15:38 по московскому времени, курс евро поднялся на 94 копейки процента и составил 85,02 рубля. Напомним, днем ранее европейская валюта достигла отметки в 84 рубля впервые с 22 апреля.

Рубль ослаб и по отношению к доллару. Курс американской валюты по отношении к рублю укрепился на 92 копейки и поднялся до отметки в 72,46 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал об оттоке валютных вкладов, с которым в июне столкнулись семь из одиннадцати российских системных банков. Россияне продолжили подряд выводить валюту со своих депозитных счетов и сняли уже более 600 миллионов долларов валютных вкладов.

ИСТОЧНИК KP.RU