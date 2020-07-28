Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь, который ведет дело обвиняемого в государственной измене советника гендиректоры госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался, рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.
По его словам, в рамках предложенной сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания – около десяти лет.
В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат советника главы «Роскосмоса» Иван Павлов рассказал о самочувствии своего подзащитного и объяснил, когда будут известны результаты его тестов на коронавирусную инфекцию.
- Надеюсь, что если даже мой подзащитный и заболеет, то выздоровеет, но ситуация действительно серьезная. Если диагноз подтвердится, то мы будем ходатайствовать о приостановлении предварительного следствия, это должно повлечь изменение меры пресечения вообще ее отмену. Закон такие случаи все-таки определяет, а мы вправе рассчитывать на то, что закон будет работать, - рассказал Иван Павлов, отметив, что если уголовное дело и расследованием будут приостановлены, то любая мера пресечения должна быть отменена.
Правозащитник также рассказал о проблемах с оказанием квалифицированной медицинской помощи в учреждениях пенитенциарной системы. По его словам, именно поэтому Сафронова оставили в камере, а не перевели в больничный бокс следственного изолятора. Адвокат рассчитывает, что если диагноз у бывшего журналиста подтвердится, то его переведут в соответствующее медицинское учреждение.
- Следствие не уведомляло нас о планах провести какие-либо следственные действия в ближайшее время. До тех пор, пока диагноз не определили, следственные действия с ним проводиться не будут, что косвенно подтверждает необходимость приостановления следственных мероприятий, - объяснил Иван Павлов.
В настоящее время правозащитники не могут посещать Сафронова, ведь он находится на карантине – по крайней мере, до тех пор, пока не определен точный диагноз. По словам адвоката, результатов тестирования следует ждать со дня на день.
Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU