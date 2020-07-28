2020-07-28T16:21:28+03:00
Общество

Масоны поддержали появление сети 5G в России

Члены братства заявили, что приветствуют прогресс во всех проявлениях
Ксения АНУФРИЕВА
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Масоны поддержали появление сети 5G в РоссииМасоны поддержали появление сети 5G в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены масонского братства в России поддерживают любое проявление прогресса и рады появлению сети 5G на территории государства. Великий мастер российской Великой ложи Андрей Богданов оценил новости о возможности скорого появления современной технологии в стране.

- Лично я за 5G, буду использовать эту технологию. За всю ложу говорить не стану: этот вопрос мы не обсуждали, да и едва ли когда-то будем обсуждать, ведь он не касается масонства, - отметил великий мастер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Андрей Богданов добавил, что многие россияне привыкли «во всех бедах винить масонов» из-за недостатка знаний о братстве. Похожая ситуация, по его словам, и с 5G – многие не разбираются и не хотят разбираться в современных технологиях.

- Во многих местах есть люди, не разбирающиеся в технике и консерваторы по бытовым вопросам. Некоторые и банковскими карточками до сих пор не пользуются или электрическими утюгами. Всё, что неизвестно, таинственно, всегда кажется, что там что-то плохое делают, - объяснил Богданов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России первая компания - "Мобильные ТелеСистемы" - уже получила лицензию на создание сети 5G и разрешение оказывать свои услуги в формате связи пятого поколения. Сейчас эксперты компании изучают методы применения новой технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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