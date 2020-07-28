Эксперт призвал не считать выплаты пенсий из средств коррупционеров «палочкой-выручалочкой»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:48:12+03:00

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Минфин РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому деньги, изъятые у коррупционеров, будут передаваться в Пенсионный фонд.

Идею ведомства прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

Специалист считает, что сама по себе инициатива неплоха, как дополнительный источник дохода, который предлагает Министерство финансов для пенсионного обеспечения граждан, но напомнил, что и правоохранительные органы ведут свою работу. И по мере того, как удачно она будет проходить, уровень преступности будет уменьшатся, а значит и размер изъятых денег тоже.

«Поэтому в перспективе такой долгосрочной надеяться на то, что это будет являться «палочкой-выручалочкой» для балансирования пенсионных обязательств, конечно, не стоит», - сказал специалист.

Он подчеркнул, что сумма расходов на выплату пенсий достаточно большая, и она включает в себя множество социальных выплат - страховые пенсии, пенсии по инвалидности, специальные пенсии, и расходы, которые пенсионный фонд осуществляет в рамках социальной помощи, борьбы с бедностью.

«Более 7 триллионов рублей – это очень большая сумма. И сегодня в результате событий, касающихся карантина, коронавируса, и введение определенных льгот, уровень зависимости ПФ от федерального бюджета повысилось почти до 49% - раньше такой не было», - сказал Александр Сафонов.

Проректор отметил, что любые дополнительные средства, которые будут изыматься федеральным правительством для финансирования расходных обязательств по пенсионному фонду, на данный момент окажут значительную поддержку. Он так же выразил мнение, что расходы Пенсионного фонда должны покрываться традиционным способом - страховыми взносами.

ИСТОЧНИК KP.RU