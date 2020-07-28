2020-07-28T16:52:50+03:00
Общество

Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности

Зампред Совбеза РФ проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступностиМедведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал проведение совещание по вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса, которое должно состоятся в четверг, 30 июля.

Медведев назвал пандемию «весьма сложным социальным фактором». По его словам, «в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность».

В ходе видеоконференции он провел встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем, зампред Совбеза обратил внимание на увеличение количества безработных, которая «конечно так или иначе сказывается на криминальном фоне», а также на состоянии преступности.

«Мы эти данные обобщим, подготовимся к совещанию, которое у меня будет через два дня», - отметил он.

Напомним, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние семь лет. По ее словам, злоумышленники с помощью технологий крадут личные сбережения граждан, распространяют порнографию и экстремистские материалы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено обвинение в превышении полномочий
Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции
Эксперт призвал не считать выплаты пенсий из средств коррупционеров «палочкой-выручалочкой»
Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности
Масоны поддержали появление сети 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
«Гонял вандалов» и травмировался: Кличко рассказал, как провел выходные
Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Коронавирус у Мариано Диаса: футболиста "Реала" не стали госпитализировать
Путин оценил важность международного термоядерного реактора ИТЭР
В Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными полами
В Латвии высказались за назначение Россией постпреда при НАТО
Экс-премьер Малайзии признан виновным по делу о хищении 4,5 млрд долларов
Первая российская компания получила лицензию на создание 5G сети
Центробанк назвал сроки восстановления российской эконоомики
Австралийка обнаружила странных морских существ на берегу океана
Зеленский разрешил китайцам прилетать в Украину без виз
В ПФР в этом году зачислят около 20 млрд коррупционных рублей, сообщил Минфин
Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу
В Кремле ожидают, что Михаил Дегтярев проявит заботу о жителях Хабаровского края
Трамп обвинил американские СМИ в героизации погромщиков
В Москве "заминировали" здание редакции издательского дома "Комсомольская правда"
Бельчонок и Океана: Власти рассказали о самых необычных именах для новорождённых в Москве
Россия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщения