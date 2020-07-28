Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено обвинение в превышении полномочий

28 Июль 2020 2020-07-28T17:15:10+03:00

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Российский Следственный комитет 28 июля предъявил уже осужденному бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение в превышении полномочий с ущербом в 8,7 миллиона рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС представители ведомства. До этого чиновник был осужден на 11 лет лишении свободы в колонии за коррупционные преступления.

- По версии следствия, Вячеслав Гайзер, находясь на посту главы республики Коми с 2013 по 2014 годы незаконно выдал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву распоряжение о выделении участков земли без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов, - объяснили в Следственном комитете.

Данное распоряжение Гайзер выдал в интересах компании одного своего знакомого, в результате чего нанес местному бюджету ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей. В окончательной редакции следователи предъявили экс-главе региона обвинение по статье 286 Уголовного кодекса России за организацию превышения должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU