Минпромторг готовит "план Б" для магазинов на случай второй волны коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T17:18:20+03:00

Благодаря мерам поддержки сейчас в этой сфере нет глобальной цепочки банкротств

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Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом разрабатывают план работы магазинов и общепита на случай второй волны коронавируса. Ведомства предложили разработать такой план, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, - сообщил Евтухов в ходе онлайн-конференции МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что предприятия в любом случае продолжат соблюдать меры предосторожности.

Евтухов отметил, что благодаря вовремя принятым мерам поддержки сейчас в этой сфере нет глобальной цепочки банкротств. Хотя многие предприятия общепита все же не смогли пережить кризис, у большинство выручка упала на 70-80%.

А вот продажи мебели уже почти восстановились после падения на 30%. Эксперт отметил, что если осенью не произойдет сильных всплесков инфекции, то ситуация и в других сферах вскоре стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU