2020-07-28T17:55:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Белорусский лидер перенес болезнь без симптомов
Ксения АНУФРИЕВА
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом в бессимптомной формеЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом в бессимптомной формеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, болезнь он перенес «бессимптомно, на ногах». Об этом лидер государства рассказал 28 июля, во вторник, во время встречи с руководством и личным составом белорусских ведомств при посещении войсковой части.

- Я приношу извинения за своей голос, в последнее время необходимо много говорить. Удивительно, но сегодня вы встречаетесь с человеком, который умудрился на ногах и без симптомов перенести коронавирусную инфекцию. Заключение об этом вчера сделали медики, - рассказал президент, чьи слова цитирует "Белта".

Александр Лукашенко напомнил, что в стране 97 процентов населения переносят болезнь без клинических проявлений.

- Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомны. Теперь и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся эту заразу, - добавил политик.

Президент Белоруссии не уточнил, в какой именно период он болел коронавирусом.

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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