2020-07-28T18:10:29+03:00
Общество

Москва окажется на пути грозового фронта: синоптик дал прогноз погоды в столице на неделю

К выходным в городе ожидается сильное похолодание
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшую неделюСиноптик рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшую неделюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ближайшая неделя в Москве обещает быть жаркой, хоть и с некоторыми периодами похолодания.

В среду, 29 июля, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами и ливнями. В общем в Москве выпадет 5-15 миллиметров осадков. Это немного больше июльской нормы. Но погода, несмотря на дожди, будет жаркой, более того - среда станет самым теплым днем недели. В Москве температура поднимется до 27-29 градусов тепла, в области - до плюс 30.

- Начиная с четверга, столбики термометров постепенно будут ползти вниз. В четверг к столице подойдет холодный атмосферный фронт, днем уже не выше 23-25 градусов. В пятницу около плюс 20, - рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в эфире радио "Комсомольская правда".

Выходные, к сожалению, тоже будут совсем не жаркими. Столбики термометров не поднимутся выше 19-22 градусов. Ко всему прочему, в субботу могут быть кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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