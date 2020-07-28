Названы самые популярные цвета автомобилей в России
Эксперты автомобильного портала Drom провели исследование, чтобы выяснить, как цвета машин самые популярные в Росси. Оказалось, что чаще всего автовладельцы отдают предпочтение машинам серебристого цвета.
Самые популярные цвета машин:
Серый или серебристый- 30%,
Белый – 23%,
Черный -18%,
Синий, голубой – 10%,
Красная грамма (красный, оранжевый, бордовый и розовый) – 6,5%,
Зеленый -4,5%,
Желтый - 4%,
Коричневый – 3%,
Фиолетовый – менее 1%.
Таким образом на первую тройку цветов приходится 71% рынка, сообщает газета «Известия».
Ранее эксперты рассказали, какие цветы являются самыми популярными в России. оказывается, около 60% покупателей, которые приходят в магазины за цветами, приобретают светлые розы, сообщает NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU