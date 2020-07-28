2020-07-28T18:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»

Кремль отреагировал на известия о перенесенном Лукашенко коронавирусе
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина, отвечая на соответсвующий вопрос журналистов на фоне новостей о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией.

- Не волнуйтесь. У Путина все нормально, рабочий график продолжается, - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о своем заболевании 28 июля. Глава государства заявил, что вчера медики в ходе исследования обнаружили, что политик был заражен коронавирусом, но уже вылечился. Инфекцию он перенес без клинических симптомов, "на ногах".

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Роспотребнадзора в России антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 20-25% обследованных пациентов. Специалисты уточнили, что пока нет точной информации о сохранении иммунитета к заражению при имеющихся антителах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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