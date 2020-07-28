Названы самые популярные среди россиян пароли

28 Июль 2020 2020-07-28T18:52:29+03:00

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Наиболее популярными паролями в начала текущего гола среди россиян стали легкие цифровые и клавиатурные комбинации, например, последовательность цифр 123456, 123456789, 111111, а также простые слова вроде qwerty, password и qwerty123, 1q2w3e. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Из кириллических комбинаций в паролях российских пользователей наибольшей популярностью пользуются: пароль, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко и йцукен. По словам эксперта, именно такие пароли легко запомнить, однако необходимо помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не в каждой систему.

При выборе подобных паролей надо также помнить, что простые комбинации популярны не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников – именно такие пароли чаще всего взламывают злоумышленники. В последнее время для получения паролей аферисты все чаще используют социальную инженерию, поскольку усложнение требований к ним делает подбор более сложным.

Ашот Оганесян объяснил, что надежный пароль должен состоять минимум 8-10 знаков и включать буквы в разных регистрах, а также специальные символы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эксперты рассказали, какие пароли злоумышленники могут взломать легче всего и какими ключевыми словами лучше всего защищать свои электронные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU