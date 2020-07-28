"Коронавирус никуда не делся": иммунолог прокомментировал ускорение темпов пандемии

28 Июль 2020 2020-07-28T19:07:00+03:00

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Накануне глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире. По его словам, за шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что риск заражения сейчас, действительно, есть, причем, не малый.

- Пандемия идет на спад в некоторых регионах, в некоторых, напротив, только-только выходит на плато. Москва в последние две недели фиксирует даже небольшой рост. То есть, коронавирус никуда не делся. Он с нами, где-то вокруг нас циркулирует, кто-то заражается и переносит легко, кто-то тяжело или даже очень тяжело, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас в городах-милионниках наблюдается даже некоторый рост заболеваемости. Это связано с тем, что люди перестали выполнять даже минимальные гигиенические требования.

Напомним, на данный момент, по данным ВОЗ, число инфицированных во всем мире приблизилось к 16 миллионам, а жертвами инфекции стали более 640 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU