Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст

28 Июль 2020 2020-07-28T19:20:38+03:00

У россиян смогут конфисковать средства и имущество, законность которых не доказана

Изменить размер текста: A A

Поправки в российский Гражданский кодекс о конфискации денежных средств и имущества, законность которых не доказана, касаются исключительно государственных служащих. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в министерстве юстиции изданию «Интерфакс».

Проект закона предусматривает установление механизма, который позволит обращать в доход России деньги со счетов должностных лиц, обязанных предоставлять справки о своих доходах, а также доходах своих супругов и детей.

К таким лицам относятся госслужащие федерального и регионального уровней, а также россияне, которые занимают муниципальные должности, работают на государственной и муниципальной службе и иные лица, обязанные представлять такие сведения. Нарушителей будут выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе.

Как сообщал сайт kp.ru, проект закона, который позволит властям конфисковывать подозрительные накопления россиян и перечислять в Пенсионный фонд России, уже внесен в правительство государство. Эксперты объяснили, вырастут ли пенсии, если их будут платить из конфискованных у коррупционеров и мошенников денег

ИСТОЧНИК KP.RU