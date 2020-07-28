Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
Поправки в российский Гражданский кодекс о конфискации денежных средств и имущества, законность которых не доказана, касаются исключительно государственных служащих. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в министерстве юстиции изданию «Интерфакс».
Проект закона предусматривает установление механизма, который позволит обращать в доход России деньги со счетов должностных лиц, обязанных предоставлять справки о своих доходах, а также доходах своих супругов и детей.
К таким лицам относятся госслужащие федерального и регионального уровней, а также россияне, которые занимают муниципальные должности, работают на государственной и муниципальной службе и иные лица, обязанные представлять такие сведения. Нарушителей будут выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе.
Как сообщал сайт kp.ru, проект закона, который позволит властям конфисковывать подозрительные накопления россиян и перечислять в Пенсионный фонд России, уже внесен в правительство государство. Эксперты объяснили, вырастут ли пенсии, если их будут платить из конфискованных у коррупционеров и мошенников денег
ИСТОЧНИК KP.RU