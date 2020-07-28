2020-07-28T19:20:38+03:00
Экономика

Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст

У россиян смогут конфисковать средства и имущество, законность которых не доказана
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюстКого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюстФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Поправки в российский Гражданский кодекс о конфискации денежных средств и имущества, законность которых не доказана, касаются исключительно государственных служащих. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в министерстве юстиции изданию «Интерфакс».

Проект закона предусматривает установление механизма, который позволит обращать в доход России деньги со счетов должностных лиц, обязанных предоставлять справки о своих доходах, а также доходах своих супругов и детей.

К таким лицам относятся госслужащие федерального и регионального уровней, а также россияне, которые занимают муниципальные должности, работают на государственной и муниципальной службе и иные лица, обязанные представлять такие сведения. Нарушителей будут выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе.

Как сообщал сайт kp.ru, проект закона, который позволит властям конфисковывать подозрительные накопления россиян и перечислять в Пенсионный фонд России, уже внесен в правительство государство. Эксперты объяснили, вырастут ли пенсии, если их будут платить из конфискованных у коррупционеров и мошенников денег

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейды в московском метро: Контролеры проверяют пассажиров на наличие масок
Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать Rutube
Бесплатно, анонимно, безболезненно. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Архангельской области
В Самаре обновляют парк метрополитена впервые за 32 года
Рейды по проверке масочного режима проходят в метро Москвы
Бастрыкин поручил провести проверку по "нерешенным вопросам" в кадетском корпусе Севастополя
Ограничение на въезд в Абхазию продлили до 4 августа из-за коронавируса
Минобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭ в 2021/2022 году
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
"Коронавирус никуда не делся": иммунолог прокомментировал ускорение темпов пандемии
Названы самые популярные среди россиян пароли
Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»
Названы самые популярные цвета автомобилей в России
Москва окажется на пути грозового фронта: синоптик дал прогноз погоды в столице на неделю
Число «заминированных» зданий в Москве выросло до 50
Новый тип коронавируса во Вьетнаме: эксперты сказали, при каких условиях зараза не получит распространения
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Минпромторг готовит "план Б" для магазинов на случай второй волны коронавируса
Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено обвинение в превышении полномочий
Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции
Эксперт призвал не считать выплаты пенсий из средств коррупционеров «палочкой-выручалочкой»
Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности
Масоны поддержали появление сети 5G в России