2020-07-28T19:14:27+03:00
Общество

Минобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭ в 2021/2022 году

Набрать необходимое количество баллов нужно для продолжения образования
Ксения АНУФРИЕВА
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Минобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭМинобрнауки опубликовало минимальные баллы ЕГЭФото: Евгения ГУСЕВА
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Минобрнауки России 28 июля опубликовало проект приказа о минимальных баллах по Единому государственному экзамену для продолжения образования в следующем учебном году. Документ во вторник появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, минимальное количество баллов по русскому составит 40, такое же число предусмотрено для литературы и географии. По обществознанию ученикам необходимо набрать 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44. Минимальный порог баллов ЕГЭ по математике, химии, физике и биологии составит 39, на экзамене по истории необходимо набрать 35 баллов, а по иностранному языку – 30.

- Образовательным учреждениям следует организовать прием лиц по программам бакалавриата и специалитета с учетом установленного в соответствии с данным приказом минимального количества баллов, - говорится в документе.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 12 августа текущего года. Напомним, чтобы получить аттестат об окончании школы, нужно набрать минимальные баллы по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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