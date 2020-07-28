Ограничение на въезд в Абхазию продлили до 4 августа из-за коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T19:39:58+03:00

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Власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику до 4 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое постановление во вторник, 28 июля, подписал президент республики Аслан Бжания, оно опубликовано на его официальном сайте.

- Ограничить до 4 августа текущего года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, - говорится в документе.

Исключение составляют дипломатические представители других государств, военные-пограничники ФСБ России в Абхазии и военнослужащие объединенной российской военной базы, водители, которые осуществляются грузовые перевозки, машинисты поездов, а также однократно въезжающие в Абхазию к своим родственникам иностранцы и люди без гражданства.

Напомним, что Россия постепенно начала возобновлять международное сообщение с другими государства. Страна разрешила въезд на свою территорию гражданам трех государств: Великобритании, Турции и Танзании. В эти страны могут полететь и россияне, но только с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU