Бастрыкин поручил провести проверку по "нерешенным вопросам" в кадетском корпусе Севастополя

28 Июль 2020 2020-07-28T19:29:22+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

- Главе ведомства доложено о масштабной работе, проведенной для придания максимальной автономности филиалу Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России в Севастополе. Несмотря то, что на данный момент созданы все условия для обучения кадет Бастрыкину доложили об отдельных нерешенных вопросах материально-технического обеспечения. В связи с этим глава ведомства поручил управлению кадров организовать служебную проверку в отношении сотрудников материально-технического обеспечения, которые надлежащим образом не исполнили свои обязанности, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России. Фото: Пресс-служба СК РФ

Александр Бастрыкин поручил тщательно подготовиться к открытию филиала, которое должно пройти при участии представителей Министерства обороны и других ведомств, оказывавших содействие Следственному комитету.

Отметим, что по состоянию на 2020 год дефицита кадров СК России не испытывает: в федеральный кадровый резерв входят 73 сотрудника Следственного комитета, в том числе 20 из центрального аппарата, 47 из территориальных следственных органов и 6 сотрудников из военных следственных органов. А в кадровый резерв Следственного комитета входят 935 человек. Сформированного резерва достаточно для своевременного укомплектования вакантных должностей, в том числе с применением ротации и пятилетнего срока полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU